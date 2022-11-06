В Земетчине дороги усыпают комья грязи и овощи

В поселке Земетчино жизнь местных осложняет сельхозпредприятие. Перевозящие урожай грузовики не только вытаскивают грязь с полей на дороги, но и делают их опасными как для водителей, так и для пешеходов.
О ситуации земетчинец рассказал редакции сетевого издания «ПензаИнформ».
Мужчина снял на видео поездку по Советской улице. На кадрах видны покрытые грязью обочины, комья земли, валяющиеся на проезжей части (они слетели с колес техники), выпавшая из кузова свекла.
«Администрация была обо всем оповещена. Непонятно, когда прекратится это безобразие. Это кошмар. Кто должен этим заниматься? Кто забил болт на все это хозяйство?» - возмущается за кадром автор видео.
По мнению земетчинца, необходимо оборудовать бесплатную мойку для машин. Мойка в том числе нужна и для сельхозтехники, чтобы можно было очищать колеса и не портить недавно сделанные дороги.
Из-за скользкого слоя грязи, нарушений правил парковки водителями сельхозпредприятия на дорогах в Земетчине создается аварийная ситуация.
Жители поселка призвали власти региона обратить внимание на проблему.
«Терпения совсем не остается. Сколько можно?» - высказался автор видео.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀