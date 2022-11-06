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Глас народа

В Земетчине дороги усыпают комья грязи и овощи

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В поселке Земетчино жизнь местных осложняет сельхозпредприятие. Перевозящие урожай грузовики не только вытаскивают грязь с полей на дороги, но и делают их опасными как для водителей, так и для пешеходов.

О ситуации земетчинец рассказал редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

Мужчина снял на видео поездку по Советской улице. На кадрах видны покрытые грязью обочины, комья земли, валяющиеся на проезжей части (они слетели с колес техники), выпавшая из кузова свекла.

«Администрация была обо всем оповещена. Непонятно, когда прекратится это безобразие. Это кошмар. Кто должен этим заниматься? Кто забил болт на все это хозяйство?» - возмущается за кадром автор видео.

По мнению земетчинца, необходимо оборудовать бесплатную мойку для машин. Мойка в том числе нужна и для сельхозтехники, чтобы можно было очищать колеса и не портить недавно сделанные дороги.

Из-за скользкого слоя грязи, нарушений правил парковки водителями сельхозпредприятия на дорогах в Земетчине создается аварийная ситуация.

Жители поселка призвали власти региона обратить внимание на проблему.

«Терпения совсем не остается. Сколько можно?» - высказался автор видео.

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