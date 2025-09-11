В Пензе на 2 недели перекроют улицу Ударную

11.09.2025 | 18:20

С 8:00 субботы, 13 сентября, в Пензе полностью перекроют движение в районе дома № 9 на улице Ударной.

Здесь будут проводить земляные работы для технологического присоединения многоквартирных домов к ливневой канализации в районе новостройки, сообщили в городской администрации.

Ограничение будет действовать до 00:00 27 сентября.

Ранее стало известно, что 13 сентября в Пензе перекроют участок улицы Восточной (она идет вдоль берега Суры от Бакунинского моста). Отрезок от улицы Бакунина до пересечения с железнодорожным полотном будет недоступен с 7:00 до 18:00. Проехать смогут только автомобили со спецпропусками, сообщили в управлении ЖКХ.

Причина перекрытия - проведение 4-го этапа чемпионата и первенства России по суперкроссу (6+) на мотодроме «Сура».