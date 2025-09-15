Как можно легче убрать нагар с плиты?

15.09.2025 | 13:50

Вопрос от интернет-пользователя

На плите образовался сильный нагар. Чем его можно убрать?

Ответ специалиста

Убрать нагар с плиты можно с помощью различных методов и средств. Среди эффективных вариантов:

- Сода и вода. Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния пасты. Нанесите полученное средство на загрязненные участки и оставьте на 15-30 минут. Далее тщательно пройдитесь по поверхности губкой.

- Лимонный сок. Вылейте его на проблемные места и подождите 10-15 минут, затем протрите губкой и смойте.

- Спецсредства. Если нагар очень стойкий, можно использовать специальные чистящие средства для плит, доступные в магазинах. Следуйте инструкции на упаковке.

Стоит учитывать, что использование жестких металлических щеток способно повредить поверхность плиты.

Для безопасности перед чисткой всегда отключайте технику от электросети.