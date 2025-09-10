В Пензе на ходу загорелся автомобиль Volkswagen

Утром в среду, 10 сентября, на улице Тухачевского (Пенза-III) во время движения загорелся автомобиль Volkswagen.
Кадры с места ЧП опубликовали в Сети. Очевидцы запечатлели охваченный пламенем моторный отсек иномарки. Возгорание потушили пожарные.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о ЧП поступило спасателям в 7:15. Огонь охватил 1,5 кв. м.
Для ликвидации последствий привлекли 1 единицу техники и 4 человек. Пострадавших нет.
30 августа на 604-м километре трассы М-5 в Мокшанском районе (участок между поворотом на п. Мирный и Мокшаном) столкнулись Lada Granta и Scania с полуприцепом Krone. После удара отечественный легковой автомобиль загорелся, управлявший им мужчина погиб.
