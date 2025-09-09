Перечислены признаки автомобилей, по которым их признают бесхозяйными

09.09.2025 | 19:11

В управлении ЖКХ объяснили, какие машины в Пензе готовы признать брошенными (только в этом случае их можно убирать с улиц).

Согласно постановлению городской администрации признаки, которые позволяют предположить, что транспортное средство является бесхозяйным, таковы:

- разукомплектованность (отсутствие одного или нескольких конструктивных элементов: двери, колеса, стекла, капота, крышки багажника, крыла, шасси, иных видимых деталей);

- скопление мусора, веток, листьев, снега в машине;

- видимые повреждения колеса (колес).

Чиновники перечислили признаки в ответ на обращение пензячки на странице губернатора во «ВКонтакте». Жительница областного центра написала главе региона по поводу «Газели», больше 2 лет припаркованной на второстепенной дороге рядом с проспектом Строителей, 48.

«Дорога под ним [автомобилем] не убирается, и в этом году я обращалась по телефону в администрацию Октябрьского района и разговаривала лично с руководством во дворе при проведении праздника двора. После этих обращений прошло 2 месяца, а воз и ныне там», - пожаловалась пензячка.

По словам представителя управления ЖКХ, специалист администрации Октябрьского района выезжал на место и установил, что у машины нет признаков брошенности, а значит, не имеется и оснований для эвакуации.

В Пензе районные администрации ведут работу по выявлению и эвакуации бесхозяйных автомобилей. Они направляют в адрес собственников уведомления о необходимости убрать транспорт. Если реакции нет, то эвакуацию проводят принудительно.

Телефоны для справок:

- администрация Ленинского района: 54-39-94, 54-39-18;

- администрация Железнодорожного района: 55-11-00, 52-43-29;

- администрация Первомайского района: 34-34-66, 32-43-27;

- администрация Октябрьского района: 49-60-14, 92-92-00.

Владельцам брошенных машин придется возместить городу расходы на эвакуацию. «За перемещение на спецстоянку легкового автомобиля - 3 500 рублей, большегруза - 15 000. За хранение транспортного средства начисляется 100 рублей в сутки», - уточнили в мэрии.