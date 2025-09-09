Из жизни

Перечислены признаки автомобилей, по которым их признают бесхозяйными

Печать
Telegram

В управлении ЖКХ объяснили, какие машины в Пензе готовы признать брошенными (только в этом случае их можно убирать с улиц).

Согласно постановлению городской администрации признаки, которые позволяют предположить, что транспортное средство является бесхозяйным, таковы:

- разукомплектованность (отсутствие одного или нескольких конструктивных элементов: двери, колеса, стекла, капота, крышки багажника, крыла, шасси, иных видимых деталей);

- скопление мусора, веток, листьев, снега в машине;

- видимые повреждения колеса (колес).

Чиновники перечислили признаки в ответ на обращение пензячки на странице губернатора во «ВКонтакте». Жительница областного центра написала главе региона по поводу «Газели», больше 2 лет припаркованной на второстепенной дороге рядом с проспектом Строителей, 48.

«Дорога под ним [автомобилем] не убирается, и в этом году я обращалась по телефону в администрацию Октябрьского района и разговаривала лично с руководством во дворе при проведении праздника двора. После этих обращений прошло 2 месяца, а воз и ныне там», - пожаловалась пензячка.

По словам представителя управления ЖКХ, специалист администрации Октябрьского района выезжал на место и установил, что у машины нет признаков брошенности, а значит, не имеется и оснований для эвакуации.

В Пензе районные администрации ведут работу по выявлению и эвакуации бесхозяйных автомобилей. Они направляют в адрес собственников уведомления о необходимости убрать транспорт. Если реакции нет, то эвакуацию проводят принудительно.

Телефоны для справок:

- администрация Ленинского района: 54-39-94, 54-39-18;

- администрация Железнодорожного района: 55-11-00, 52-43-29;

- администрация Первомайского района: 34-34-66, 32-43-27;

- администрация Октябрьского района: 49-60-14, 92-92-00.

Владельцам брошенных машин придется возместить городу расходы на эвакуацию. «За перемещение на спецстоянку легкового автомобиля - 3 500 рублей, большегруза - 15 000. За хранение транспортного средства начисляется 100 рублей в сутки», - уточнили в мэрии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Людмилы И.
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте