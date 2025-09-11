Как убрать следы от жесткой воды в унитазе аспирином?

Вопрос от интернет-пользователя
Нашел странный способ чистки дна унитаза от жесткой воды - с помощью аспирина. Как это работает?
Ответ специалиста
Аспирин действительно может бороться со следами от жесткой воды в унитазе.
Чтобы средство подействовало, необходимо бросить несколько таблеток в слив и оставить на ночь.
Аспирин содержит салициловую кислоту, которая растворяет минеральные отложения.
После того как таблетки подействуют, почистите слив унитаза щеткой, а затем смойте грязный раствор.
Чтобы избежать нежелательных реакций, не следует смешивать аспирин с другими химическими средствами.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀