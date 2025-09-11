Как убрать следы от жесткой воды в унитазе аспирином?

11.09.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Нашел странный способ чистки дна унитаза от жесткой воды - с помощью аспирина. Как это работает?

Ответ специалиста

Аспирин действительно может бороться со следами от жесткой воды в унитазе.

Чтобы средство подействовало, необходимо бросить несколько таблеток в слив и оставить на ночь.

Аспирин содержит салициловую кислоту, которая растворяет минеральные отложения.

После того как таблетки подействуют, почистите слив унитаза щеткой, а затем смойте грязный раствор.

Чтобы избежать нежелательных реакций, не следует смешивать аспирин с другими химическими средствами.