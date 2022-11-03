Прояснен вопрос о дополнительном транспорте в «Ночь искусств»

03.11.2022 | 14:20

Пензенцев беспокоит, как они будут добираться до дома после акции «Ночь искусств», которая пройдет в пятницу, 4 ноября.

В этот день двери для бесплатного посещения откроют учреждения культуры региона. Мероприятия начнутся в 15:00, а в некоторых случаях завершатся в 23:00.

«Было бы здорово, если бы еще и транспорт был организован, а то как потом добираться!?» - выразила пожелание на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пользовательница Светлана.

Женщину успокоил представитель регионального правительства.

«Большинство городских маршрутов, согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок Пензы, работают до 22:00-23:00», - ответил он.

Также представитель предупредил: в связи со снижением пассажиропотока в поздние вечерние часы интервал движения увеличивается.

«Заявок на организацию транспортного обслуживания в ночное время от организаторов Всероссийской акции «Ночь искусств» в адрес ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» не поступало», - уточняется в ответе.