Прояснен вопрос о дополнительном транспорте в «Ночь искусств»

Пензенцев беспокоит, как они будут добираться до дома после акции «Ночь искусств», которая пройдет в пятницу, 4 ноября.
В этот день двери для бесплатного посещения откроют учреждения культуры региона. Мероприятия начнутся в 15:00, а в некоторых случаях завершатся в 23:00.
«Было бы здорово, если бы еще и транспорт был организован, а то как потом добираться!?» - выразила пожелание на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пользовательница Светлана.
Женщину успокоил представитель регионального правительства.
«Большинство городских маршрутов, согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок Пензы, работают до 22:00-23:00», - ответил он.
Также представитель предупредил: в связи со снижением пассажиропотока в поздние вечерние часы интервал движения увеличивается.
«Заявок на организацию транспортного обслуживания в ночное время от организаторов Всероссийской акции «Ночь искусств» в адрес ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» не поступало», - уточняется в ответе.
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