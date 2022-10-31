Пензенцам озвучили дату акции «Ночь искусств»

31.10.2022 | 10:10

В пятницу, 4 ноября, Пензенская область присоединится к акции «Ночь искусств». Все учреждения культуры региона будут открыты для свободного посещения с 18:00 до 23:00.

Акция является ежегодной. Впервые она была проведена в 2013-м. В 2022-м мероприятие пройдет уже в десятый раз и будет приурочено ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

4 ноября пензенцев ждут в областной филармонии. Акция начнется в 16:00. В программе - интерактивная программа «От Руси до Руси», песенно-танцевальный марафон, показ фильма «Они сражались за Родину».

Мероприятия пройдут в Доме офицеров, начало в 18:30. Для участников акции также организовали праздничную концертную программу.

В 16:00 пензенцев и гостей областного центра приглашают в драматический театр на спектакль «Телефонный разговор».

В картинной галерее в рамках акции пройдут обзорные и тематические экскурсии (18:00, 19:00, 20:00, 21:30), мастер-класс для детей (18:30), встреча с одной картиной («Оборона Троице-Сергиевой лавры») и просмотр фильма (19:30, 22:00), а также концерт (20:00).

В Губернаторском доме начало мероприятий в 18:00. Для гостей проведут экскурсию, лекцию, организуют мастер-класс.

В Музее одной картины покажут фильм «Грусть, разлитая в природе» и представят картину Исаака Левитана «Тишина» (18:00, 21:00, 22:00). Кроме того, в учреждении организуют литературно-патриотический вечер «Преданья Славы», где прочтут стихи М. Ю. Лермонтова и Д. В. Давыдова (19:00).

Посетителей встретят и в краеведческом музее. В программу включены тематическая экскурсия с элементами театрализации «Навстречу музейной ночи» (18:00), мероприятие для детей и родителей «Медвежье счастье» (19:00).

Также выставки, экскурсии, квесты, встречи и мастер-классы организуют в Музее народного творчества (с 18:15 до 20:45), музее В. О. Ключевского (с 18:00 до 23:00), областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (с 15:00 до 21:30), Литературном музее (с 18:00 до 20:30), музее И. Н. Ульянова (с 18:15 до 21:45).

В Доме Бадигина в 20:00 пензенцев ждут на концерт классической музыки.