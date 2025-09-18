Время покупать: «Территория жизни» предлагает квартиры от 2,6 млн руб.

18.09.2025 | 11:50

У группы компаний «Территория жизни» - выгодное предложение на рынке недвижимости Пензенской области: квартира по цене от 2,6 млн рублей *.

«Многие жители отказываются от покупки недвижимости, откладывая мечты о новой квартире. Поэтому «Территория жизни» как социально ответственный застройщик предлагает одни из самых выгодных цен на рынке. Наше стартовое предложение - 2,6 млн за квартиру в строящемся доме. А те, кто заинтересован в быстром переезде, могут выбрать квартиру в уже готовом сданном доме по привлекательным ценам», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Выгода может стать ощутимее благодаря программам покупки от застройщика. Например, можно оформить сделку по семейной ипотеке со ставкой от 4,6% годовых. Ежемесячный платеж составит 10 910 рублей **.

При покупке доступна рассрочка от застройщика ***, в таком случае удастся избежать переплат за недвижимость. Это выгодно для тех, кто скопил сумму, которой немного не хватает для полной оплаты.

Специальное предложение действует в рамках Дней ипотеки, давно ставших традицией. Менеджеры проконсультируют по условиям покупки, предложив вариант, который будет соответствовать пожеланиям клиентов. Благодаря банкам-партнерам время оформления заявки на ипотеку составит не более 15 минут.

Пензенцы могут выбрать понравившуюся планировку - проверенную классику или современный евроформат. Также застройщик предлагает сразу несколько вариантов отделки квартиры:

- Smart: обои под покраску, натяжные потолки со светильниками, межкомнатные двери, розетки и выключатели, ламинат, сантехника и санфаянс;

- Smart PRO: обои под покраску, натяжные потолки со светильниками, межкомнатные двери, розетки и выключатели, ламинат, сантехника и санфаянс; в комплектацию входят стиральная машина и кухонный модуль;

- «Все включено»: обои под покраску, натяжные потолки со светильниками, межкомнатные двери, розетки и выключатели, ламинат, сантехника и санфаянс, готовый кухонный гарнитур со встроенной вытяжкой, варочной плитой, духовым шкафом; если квартира большой площади, в гарнитур встроена посудомоечная машина; в ванной предусмотрена стиральная машина;

- «Все включено. Серия 25»: обновленный формат отделки, обои под покраску, натяжные потолки со светильниками, еврокарнизы, межкомнатные двери нового формата, розетки и выключатели, ламинат, сантехника и санфаянс, готовый кухонный гарнитур со встроенной вытяжкой, варочной плитой, духовым шкафом; если квартира большой площади, в гарнитур встроена посудомоечная машина; в ванной предусмотрена стиральная машина.

Благодаря выгодным предложениям и суммированию акций от застройщика в Дни ипотеки можно выбрать квартиру мечты.

Офисы «Территории жизни» работают без выходных и перерывов с 9:00 до 21:00 по адресам: улица Складская, 19с; ул. Героя России Жоги, 3. Консультация менеджера - по номеру +7 (8412) 203-000, оставить заявку следует на сайте. Больше информации о проектах застройщика на портале территорияжизни.рф.

* Название акции - «Квартиры дня». Организатор акции - ООО «МК». Указана стоимость 1-комнатной квартиры, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская, стр. № 1 (строительный адрес). Застройщик - ООО СЗ «Центр недвижимости», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Полная стоимость 1-комнатной квартиры (32,13 кв. м) - 2 659 400 рублей. Стоимость квартир по указанной акции рассчитывается из ориентировочной стоимости одного квадратного метра: 1-комнатная - 89 000 рублей за кв. м, 2-комнатная - 84 000 рублей за кв. м, 3-комнатная - 83 000 рублей за кв. м. В рамках акции клиенту предоставляется дополнительная скидка 7%. Акция распространяется на все нереализованные строящиеся квартиры.

Квартиры по указанной акции подлежат передаче с выполненной предчистовой отделкой, включающей стяжку пола, разводку электричества, установку пластиковых окон и входной двери.

Иные строительные и отделочные работы, установка иного оборудования, в том числе штукатурка стен, установка межкомнатных дверей, поквартирная разводка слаботочных сетей (радио, телефон, интернет, кабельное телевидение и пр.), устройство конструкции полов в неотапливаемых помещениях (при наличии таковых), не выполняются и не входят в стоимость объекта долевого строительства. Иные работы, предусмотренные дизайн-проектом многоквартирного дома, но не входящие в стоимость объекта долевого строительства, выполняются участником долевого строительства своими силами и за свой счет после подписания акта приема-передачи. Срок действия акции - до 30.09.2025.

** Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Полная стоимость кредита - 6,302-25,134%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих и более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Полные условия кредита указаны на сайте https://www.sberbank.ru/.

Расчет произведен для однокомнатной квартиры площадью 32,13 кв. м, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская, стр. № 1 (строительный адрес). Застройщик - ООО СЗ «Центр недвижимости», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Срок действия акции - до 31.10.2025. Застройщик ООО СЗ «Центр недвижимости», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону +7(8412)203-000 и на сайте территорияжизни.рф.

*** Название акции - «Smart рассрочка», организатор - ООО «МК». В рамках акции потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру по договору участия в долевом строительстве на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору на условиях рассрочки: первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой квартиры оплачивается в течение двух дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей. Оставшийся платеж клиент обязан оплатить до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора на условиях рассрочки заключается два договора: Агентский договор с ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры ЗА ВЫЧЕТОМ суммы агентского договора с оплатой на счет эскроу. Подробные условия - у организатора акции. Срок действия акции - до 30.10.2025.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.