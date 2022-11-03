Общество

Область получила 50 контейнеров для раздельного сбора мусора

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В Пензенскую область поступила первая партия контейнеров, предназначенных для раздельного сбора ТКО.

Емкости закуплены по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Как рассказали порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области, в первую партию вошли 50 решетчатых конструкций.

В общей сложности до конца года планируется получить 570 контейнеров. Они будут поставляться партиями в соответствии с графиком. На эти цели Пензенской области предоставлено 12 млн рублей из федерального бюджета.

На последней сессии Пензенской городской думы, состоявшейся 28 октября, обсуждалась новая концепция обустройства контейнерных площадок. В частности, гигантские металлические «ладьи», из которых ветер, вороны и бродячие собаки разносят мусор, должны заменить на малогабаритные контейнеры нового типа, причем обязательно оснащенные крышками.

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Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
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