Область получила 50 контейнеров для раздельного сбора мусора

03.11.2022 | 15:50

В Пензенскую область поступила первая партия контейнеров, предназначенных для раздельного сбора ТКО.

Емкости закуплены по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Как рассказали порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области, в первую партию вошли 50 решетчатых конструкций.

В общей сложности до конца года планируется получить 570 контейнеров. Они будут поставляться партиями в соответствии с графиком. На эти цели Пензенской области предоставлено 12 млн рублей из федерального бюджета.

На последней сессии Пензенской городской думы, состоявшейся 28 октября, обсуждалась новая концепция обустройства контейнерных площадок. В частности, гигантские металлические «ладьи», из которых ветер, вороны и бродячие собаки разносят мусор, должны заменить на малогабаритные контейнеры нового типа, причем обязательно оснащенные крышками.