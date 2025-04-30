Общество

Открытие стелы, концерты и шоу: афиша мероприятий в Пензе на 1 Мая

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В четверг, 1 мая, для жителей и гостей Пензы пройдут мероприятия в честь Праздника Весны и Труда. Афишу опубликовала администрация города.

В 10:00 у стелы «Город трудовой доблести» (сквер «40 лет Победы») пройдет церемония возложения цветов, посвященная Дню единых действий городов трудовой доблести.

В 11:00 состоится открытие стелы работникам ЗИФ, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Летний сезон стартует в городских парках.

В Детском парке (ул. Кронштадтская) с 11:00 пройдут выступления творческих коллективов. В 18:00 начнется серебряное шоу.

В парке имени В. Г. Белинского на видовой аллее в 12:00 начнется программа с концертом, бесплатными мастер-классами для детей и взрослых, интерактивными конкурсами и призами. В 17:00 посетителей ждет шоу «Тысяча шаров».

Ранее стало известно, что 1 мая в Пензе запустят главный фонтан.

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