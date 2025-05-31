Опубликован план празднования Дня защиты детей в Пензе

31.05.2025 | 15:32

Администрация Пензы опубликовала программу праздничных мероприятий, которые пройдут в городе в воскресенье, 1 июня, в Международный день защиты детей.

В 11:00 в 3-м проезде Рахманинова (за магазином «Моя родня») начнется программа «Улыбки детей - счастье планеты», в Центре русской хоровой и вокальной культуры (Кирова, 39) - «Здравствуй, лето», а в Детском парке (Кронштадтская, 1) пройдет развлекательное мероприятие.

В 12:00 праздник начнут отмечать на площади Ленина, в парке Белинского и в Комсомольском парке.

Также в полдень в сквере Дениса Давыдова стартуют творческий караван «Семья - моя вселенная» и «Литературный привал».

В 17:00 там же начнется программа «Музыка - улицам города», а в Комсомольском парке - танцевальный вечер под открытым небом.

В 18:00 в Детском парке запланировано музыкальное выступление «Поем вместе».