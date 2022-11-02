В Пензенской области выявлена еще одна незаконная рубка деревьев

02.11.2022 | 17:43

Во вторник, 1 ноября, в Пензенской области лесные инспекторы выявили очередную незаконную рубку деревьев.

Факт нарушения лесного законодательства установлен в Вадинском-Беднодемьяновском-Кудеяровском участковом лесничестве (Вадинский район). Злоумышленник уничтожил сухостойные сосны, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 4 куб. м.

«Нарушитель установлен, в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В последнее время случаи незаконной рубки лесных великанов в регионе участились. Так, 24 октября обнаружилось несколько срубленных берез в Шемышейском лесничестве. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, был оценен в сумму свыше 373 тысяч рублей.

20 октября в Малосердобинском районе уничтожили восемь кленов, ущерб составил около 100 тыс. рублей. В тот же день личность «черного лесоруба» установили. Им оказался 64-летний житель села Николаевка, дом которого находится рядом с лесополосой, где он срубил деревья. Пенсионеру грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 4 лет.