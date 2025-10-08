Анонсированы отключения света в Пензе 9 октября

08.10.2025 | 18:03

В четверг, 9 октября, в домах на нескольких улицах Пензы отключат свет из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 15:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18; ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148; ул. Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140; Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36; Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20; ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Средняя/Мотоциклетная, 36/59; Строительный пер., 4Б, 6; пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20 ; пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные); ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные); 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные).

С 8:30 до 16:00:

- 3-й Мебельный пр-д, 11/26, 28/14; ул. Межрайонная, 1, 8, 10, 12; ул. Осоавиахимовская, 31, 31а, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Пограничная, 3-23 (нечетные), 26, 27, 30, 31, 35, 37; ул. Пограничная/пр-д Пограничный, 39/5; пр-д Пограничный, 7, 9, 11, 13, 19; пр-д Пограничный/ул. Межрайонная, 21/14; ул. Севастопольская, 4, 6; 1-й Севастопольский пр-д, 1, 2-18 (четные); 2-й Севастопольский пр-д, 1-16, 20, 22;

- ул. Бакинская, 1-41, 43; ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22; ул. Заовражная, 1-41; ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные); ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б; ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные); ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70; ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные).

С 9:00 до 12:00:

- ул. Колхозная, 112, 118, 120.

С 9:00 до 13:00:

- ул. Ленинградская, 1, 2, 3; ул. Попова, 16а, 18а, 20, 20а, 22.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Гражданская, 3, 5, 6, 7, 7а, 12; ул. Ключевского, 76; ул. Кураева/Революционная, 51/63; ул. Революционная, 34-42 (четные); ул. Ставского, 5, 23а, 26, 29;

- ул. Волжская, 2а, 5/32, 7, 8; ул. Галетная, 13, 15, 17, 31-41 (нечетные), 42-52, 54-68 (четные), 72-88 (четные); 1-й Галетный пр-д, 3- 8; 2-й Галетный пр-д, 6, 8; 3-й Галетный пр-д, 3-8, 10Б, 11/14, 13; 4-й Галетный пр-д, 3, 4, 6, 8, 10; 5-й Галетный пр-д, 3-6, 8; 6-й Галетный пр-д, 3, 4;

- ул. Индустриальная, 50а, 52, 56, 58, 60-76, 78-80, 80а, 82-91; Индустриальный пр-д, 1/27, 2-10, 12, 12а, 14; ул. Стрелочная, 11, 17- 27 (нечетные), 35, 35а, стр. 35; ул. Токарная, 20, 22, 24, 26, 27/21, 29/18, 31, 35, 37, 39; 1-й Токарный пр-д, 1, 3-6, 20, 22, 23-31, 33-36, 38-40, 41- 49 (нечетные);

- ул. Гагарина, 14, 16.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Батумская 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), уч. 41; ул. Косарева, 1-8; ул. Николаевская 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26; пр-д П. Морозова, 34; ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59; ул. Пушкари 1-13 (нечетные), 23Б, 25А; Пушкарский пр-д, 1-9, 11, 13, 15, 17; ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54; ул. Таганрогская 1-11, 13, 15, 17, 19; ул. Ташкентская 1-34, 36, 38, 40; 1-й Ташкентский пр-д 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д 1-15, 17, уч. 17; ул. Ялтинская 15-30, 32.