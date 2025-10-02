Как подготовить плодовые деревья к зиме?

02.10.2025 | 16:09

Вопрос от интернет-пользователя

Что нужно сделать с плодовыми деревьями, чтобы они нормально пережили зиму? И можно ли никак их не обрабатывать?

Ответ специалиста

Обработка защищает деревья от заболеваний, вредителей и морозов. Среди мероприятий, которые следует провести:

- обрезка - нужно удалить больные, поврежденные ветви, чтобы предотвратить распространение болезней;

- лечение - проверьте кору на трещины. Если они есть, нужно заделать их с помощью садового вара;

- сбор упавших плодов и листьев - уберите их из-под деревьев, чтобы не допустить размножения вредителей;

- профилактическая обработка - защита от грибковых заболеваний и насекомых. Применяются инсектициды и фунгициды, при этом важно следовать инструкциям на упаковке;

- беление - известка, покрывающая стволы, спасет их от солнечных ожогов и растрескивания в морозы;

- утепление - укройте корни сеном, соломой и опилками.