Как подготовить плодовые деревья к зиме?

Вопрос от интернет-пользователя
Что нужно сделать с плодовыми деревьями, чтобы они нормально пережили зиму? И можно ли никак их не обрабатывать?
Ответ специалиста
Обработка защищает деревья от заболеваний, вредителей и морозов. Среди мероприятий, которые следует провести:
- обрезка - нужно удалить больные, поврежденные ветви, чтобы предотвратить распространение болезней;
- лечение - проверьте кору на трещины. Если они есть, нужно заделать их с помощью садового вара;
- сбор упавших плодов и листьев - уберите их из-под деревьев, чтобы не допустить размножения вредителей;
- профилактическая обработка - защита от грибковых заболеваний и насекомых. Применяются инсектициды и фунгициды, при этом важно следовать инструкциям на упаковке;
- беление - известка, покрывающая стволы, спасет их от солнечных ожогов и растрескивания в морозы;
- утепление - укройте корни сеном, соломой и опилками.