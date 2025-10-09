В Лопатинском районе спасли молодого лебедя-шипуна

09.10.2025 | 08:53

В Лопатинском районе краснокнижный лебедь-шипун запутался в проводах и травмировал конечность.

В беду попала молодая особь. Ее удалось спасти сотрудникам охотуправления и неравнодушным местным жителям.

«Сейчас лебедь-шипун проходит реабилитацию в Пензенском зоопарке, где ему оказывают всю необходимую помощь», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

В декабре 2024-го в Пензенской области спасли двух лебедей-шипунов, у которых были травмированы крылья. Из-за этого птицы не могли летать. Одна из них обитала на пруду Белая Глина в Бессоновском районе, другую, уже ослабевшую, подкармливали жители Пачелмы.

Обоих шипунов забрали волонтеры, они начали решать вопрос об изъятии птиц из дикой природы.