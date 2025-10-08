9 октября пензенцев ждет пасмурный, но теплый день

08.10.2025 | 22:00

В четверг, 9 октября, в Пензенской области будет пасмурно, но тепло. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся на +4...+9 градусах. Днем температура поднимется до +19, к вечеру станет прохладнее - до +13.

Ветер подует с юго-востока со скоростью до 11 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее синоптики предупредили, что во второй половине недели регион почувствует влияние атмосферных фронтов. «Облаков на небе значительно прибавится, и в отдельных районах пройдут дожди», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

9 октября в народном календаре - Иоанн Богослов. Считалось, что если на Богослова выпал снег, то на Михайлов день (21 ноября) настанет настоящая зима.