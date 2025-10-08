Олег Мельниченко вручил госнаграды бойцам СОБРа

08.10.2025 | 17:29

В среду, 8 октября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил с профессиональным праздником сотрудников СОБРа - элитного подразделения Росгвардии.

«Задача бойцов - противостояние терроризму и экстремизму, участие в спецоперациях по предупреждению и пресечению преступлений. Сотрудники СОБР ежедневно проявляют высший уровень выдержки, стойкости и профессионализма, по праву считаясь элитой Федеральной службы войск национальной гвардии России», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил в своем телеграм-канале, что работа пензенцев по достоинству оценена Президентом РФ: их представили к государственным наградам.

Глава региона вручил землякам орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», а также геральдические знаки СОБР «Агат» за успешное прохождение офицерами квалификационных испытаний.

В заключение Олег Мельниченко пожелал бойцам всегда возвращаться из служебных командировок живыми и здоровыми.