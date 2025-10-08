Общество

Денис Соболев: На территориях домов высадят 600 деревьев

Печать
Telegram

В среду, 8 октября, в Пензе начали посадку деревьев на территориях многоквартирных домов. На улице Славы, 5 и 7, в экологической акции принял участие председатель гордумы Денис Соболев. Здесь появились 5 берез и 15 рябин.

Денис Соболев: На территориях домов высадят 600 деревьев

По словам Дениса Соболева, с утра депутаты гордумы вместе с представителями районных администраций забирали деревья с базы «Пензавтодора» и по поданным ранее заявкам везли во дворы своих округов, чтобы жители и сотрудники управляющих компаний посадили их.

Денис Соболев: На территориях домов высадят 600 деревьев

«За ближайшие дни мы высадим на территориях многоквартирных домов порядка 600 деревьев: рябины, липы и березы», - уточнил Денис Соболев.

Денис Соболев: На территориях домов высадят 600 деревьев

Еще 1 000 новых деревьев появится на муниципальной земле. Поставка саженцев, приобретенных за счет бюджета, ожидается на следующей неделе.

«Сейчас сотрудники «Пензавтодора» активно занимаются копкой лунок под них. К началу недели работа будет закончена, и эту тысячу мы посадим», - поделился планами председатель гордумы.

Денис Соболев: На территориях домов высадят 600 деревьев

Денис Соболев напомнил: из-за насекомых-вредителей в Пензе погибли сотни деревьев.

«Однозначно нужно их замещать. И в целом поставленная губернатором Олегом Мельниченко задача - вернуть Пензе звание зеленой столицы России - подразумевает, что высадка деревьев будет постоянной. То есть мы этой осенью не ограничиваемся, уже сейчас начинаем формировать карту посадок на следующий год – весну и осень.

Поэтому жители, которые хотят, чтобы в их дворах тоже появились новые зеленые насаждения, могут уже сейчас через своих депутатов, через администрации районов оставлять заявку с количеством, желаемой породой деревьев, чтобы мы в спокойной обстановке к весне все подготовили и всех снабдили необходимым посадочным материалом», - подытожил председатель гордумы.

Денис Соболев: На территориях домов высадят 600 деревьев

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети