Денис Соболев: На территориях домов высадят 600 деревьев

08.10.2025 | 14:55

В среду, 8 октября, в Пензе начали посадку деревьев на территориях многоквартирных домов. На улице Славы, 5 и 7, в экологической акции принял участие председатель гордумы Денис Соболев. Здесь появились 5 берез и 15 рябин.

По словам Дениса Соболева, с утра депутаты гордумы вместе с представителями районных администраций забирали деревья с базы «Пензавтодора» и по поданным ранее заявкам везли во дворы своих округов, чтобы жители и сотрудники управляющих компаний посадили их.

«За ближайшие дни мы высадим на территориях многоквартирных домов порядка 600 деревьев: рябины, липы и березы», - уточнил Денис Соболев.

Еще 1 000 новых деревьев появится на муниципальной земле. Поставка саженцев, приобретенных за счет бюджета, ожидается на следующей неделе.

«Сейчас сотрудники «Пензавтодора» активно занимаются копкой лунок под них. К началу недели работа будет закончена, и эту тысячу мы посадим», - поделился планами председатель гордумы.

Денис Соболев напомнил: из-за насекомых-вредителей в Пензе погибли сотни деревьев.

«Однозначно нужно их замещать. И в целом поставленная губернатором Олегом Мельниченко задача - вернуть Пензе звание зеленой столицы России - подразумевает, что высадка деревьев будет постоянной. То есть мы этой осенью не ограничиваемся, уже сейчас начинаем формировать карту посадок на следующий год – весну и осень.

Поэтому жители, которые хотят, чтобы в их дворах тоже появились новые зеленые насаждения, могут уже сейчас через своих депутатов, через администрации районов оставлять заявку с количеством, желаемой породой деревьев, чтобы мы в спокойной обстановке к весне все подготовили и всех снабдили необходимым посадочным материалом», - подытожил председатель гордумы.