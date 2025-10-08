В Заречном нашли способ решения проблемы с бродячими собаками

08.10.2025 | 18:36

В Заречном, как и во многих других городах Пензенской области, имеется проблема с бродячими животными. Об одном из способов ее решения глава ЗАТО Алексей Костин рассказал во время прямого эфира в среду, 8 октября.

«Очень сложная история. В этом году мы объявили 16 аукционов на отлов собак, вот 16-й наконец состоялся, появился подрядчик, который сейчас вышел, уже 2 собаки отловил.

Но сразу оговорюсь: он их отловит, пролечит, стерилизует, чипирует и выпустит в среду обитания. Таково требование законодательства. Никакой эвтаназии не будет, они просто будут бегать чипированные», - пояснил Алексей Костин.

В этой связи администрация решила налаживать процесс взаимодействия с благотворительным фондом защиты животных «Лохматый друг». В 2025 году благодаря совместным усилиям волонтерам удалось забрать с улиц Заречного 35 псов.

«Мы продолжим работать с ними, рассчитываем и в следующем году их поддержать, чтобы они еще больше собак забирали с территории города», - заключил чиновник.