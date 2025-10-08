Общество

В Заречном нашли способ решения проблемы с бродячими собаками

Печать
Telegram

В Заречном, как и во многих других городах Пензенской области, имеется проблема с бродячими животными. Об одном из способов ее решения глава ЗАТО Алексей Костин рассказал во время прямого эфира в среду, 8 октября.

«Очень сложная история. В этом году мы объявили 16 аукционов на отлов собак, вот 16-й наконец состоялся, появился подрядчик, который сейчас вышел, уже 2 собаки отловил.

Но сразу оговорюсь: он их отловит, пролечит, стерилизует, чипирует и выпустит в среду обитания. Таково требование законодательства. Никакой эвтаназии не будет, они просто будут бегать чипированные», - пояснил Алексей Костин.

В этой связи администрация решила налаживать процесс взаимодействия с благотворительным фондом защиты животных «Лохматый друг». В 2025 году благодаря совместным усилиям волонтерам удалось забрать с улиц Заречного 35 псов.

«Мы продолжим работать с ними, рассчитываем и в следующем году их поддержать, чтобы они еще больше собак забирали с территории города», - заключил чиновник.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети