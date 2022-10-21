Криминал

В Пензенской области «черного лесоруба» нашли по горячим следам

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В четверг, 20 октября, инспекторы Камешкирско-Лопатинского лесничества при патрулировании участков в Малосердобинском районе обнаружили незаконную рубку восьми кленов.

«Объем срубленной древесины - 1,15 куб. м. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил около 100 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В тот же день личность «черного лесоруба» установили. Материалы направлены в отдел полиции.

Это не первый случай, когда жители региона без каких-либо законных оснований уничтожают деревья. Так, в Никольском районе 48-летний мужчина спилил сосну, чтобы отремонтировать крыльцо на даче. Ущерб составил 12 000 рублей.

А житель Сосновоборского района нанес лесному хозяйству ущерб в сумме около 870 тысяч рублей и предстал перед судом за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год и 1 месяц условно с полугодовым испытательным сроком. С него взыскан ущерб, а трактор МТЗ-82, с помощью которого было совершено преступление, конфискован в доход государства.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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