У пензенцев выманивают деньги под предлогом помощи мобилизованным

01.11.2022 | 09:26

После объявления частичной мобилизации к жителям Пензенской области стали чаще обращаться с просьбами материально помочь гражданам, попавшим под призыв.

В некоторых случаях подобные обращения являются мошенничеством.

Об этом предупредило региональное управление Роспотребнадзора. Аферисты действуют от имени сотрудников этого ведомства.

«В адрес управления поступили обращения от представителей предприятий о случаях телефонного мошенничества. Мошенники обращаются к руководителям организаций с просьбой перечислить денежные средства на нужды мобилизации, представляясь действующими сотрудниками управления Роспотребнадзора по области», - сообщили в РПН.

Жителей региона попросили проявлять бдительность и не верить злоумышленникам.

Также в управлении обратились к предпринимателям и руководителям предприятий с просьбой не перечислять деньги после таких звонков и обратиться в полицию.

Ранее стало известно, что злоумышленники выманивают у граждан личные данные под видом проверки в списках на мобилизацию. Ссылки на подобные чат-боты распространяются в социальных сетях. Аферисты могут узнать профессию, статус, место работы, адрес регистрации, состав семьи и другое. По мнению экспертов, разглашение такой информации является угрозой не только личной, но и государственной безопасности.