Криминал

Экс-министр образования Воронков не признал вину в мошенничестве

Печать
Telegram

Бывший министр образования региона и глава Бессоновского района Александр Воронков признал вину только в одном из преступлений, в которых его обвиняют. Уголовное дело сейчас рассматривается в Железнодорожном районном суде Пензы.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в суде, на заседании Воронков признал вину по части 2 статьи 285 УК РФ, то есть в злоупотреблении должностными полномочиями. Однако не признал по части 4 статьи 159 - в мошенничестве в особо крупном размере.

В июле во время следствия бывший министр частично признал свою вину в инкриминируемых деяниях.

В производство суда дело экс-чиновника поступило 8 августа.

Следователи установили, что Александр Воронков с апреля по сентябрь 2024 года подписал постановления об утверждении схем расположения 4 земельных участков в Бессоновке площадью 1 001 кв. м каждый. В этих документах вид разрешенного использования земли был изменен с «индивидуального жилищного строительства» на «ведение огородничества».

Это позволило ему через доверенное лицо, не подозревавшее о преступных намерениях экс-министра, разделить участки на 8 и приобрести право собственности на них без проведения торгов.

Земля была передана в аренду знакомому Воронкова. Он выкупил участки за 658 тыс. рублей при рыночной стоимости свыше 2,3 млн рублей. В дальнейшем экс-чиновник должен был получить их в собственность.

Ущерб муниципальному образованию от действий Александра Воронкова превысил 1,6 млн рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте