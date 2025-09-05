Экс-министр образования Воронков не признал вину в мошенничестве

05.09.2025 | 12:31

Бывший министр образования региона и глава Бессоновского района Александр Воронков признал вину только в одном из преступлений, в которых его обвиняют. Уголовное дело сейчас рассматривается в Железнодорожном районном суде Пензы.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в суде, на заседании Воронков признал вину по части 2 статьи 285 УК РФ, то есть в злоупотреблении должностными полномочиями. Однако не признал по части 4 статьи 159 - в мошенничестве в особо крупном размере.

В июле во время следствия бывший министр частично признал свою вину в инкриминируемых деяниях.

В производство суда дело экс-чиновника поступило 8 августа.

Следователи установили, что Александр Воронков с апреля по сентябрь 2024 года подписал постановления об утверждении схем расположения 4 земельных участков в Бессоновке площадью 1 001 кв. м каждый. В этих документах вид разрешенного использования земли был изменен с «индивидуального жилищного строительства» на «ведение огородничества».

Это позволило ему через доверенное лицо, не подозревавшее о преступных намерениях экс-министра, разделить участки на 8 и приобрести право собственности на них без проведения торгов.

Земля была передана в аренду знакомому Воронкова. Он выкупил участки за 658 тыс. рублей при рыночной стоимости свыше 2,3 млн рублей. В дальнейшем экс-чиновник должен был получить их в собственность.

Ущерб муниципальному образованию от действий Александра Воронкова превысил 1,6 млн рублей.