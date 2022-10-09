Под видом проверки в списках на мобилизацию собирают личные данные

09.10.2022 | 11:39

Мошенники стали пользоваться желанием жителей РФ узнать, есть ли они или их близкие в списках лиц, которым скоро пришлют повестку.

Каналы Telegram распространяют ссылки на специальные чат-боты, где можно получить данную информацию, пишет ria.ru. Эксперты предупреждают - это мошенники.

В чат-боте предлагается вписать личные данные, чтобы проверить, есть ли человек в списках на мобилизацию. Так злоумышленники могут узнать профессию, статус, место работы, адрес регистрации, состав семьи и другое. По мнению экспертов, разглашение такой информации является угрозой не только личной безопасности, но и государственной.

Эта схема не новая, ее уже обкатывали после начала СВО. Тогда личные данные выманивались у людей, желающих узнать статус бойца, который отправился в зону боевых действий.

Важно помнить, что достоверной информации в таких чат-ботах нет.