Сквера не будет: на улице Богданова хотят построить апарт-отель

31.10.2022 | 16:07

Пензячка Ксения предложила губернатору разбить сквер рядом с музыкальной школой № 1 на улице Богданова в Пензе.

В этом году учреждению исполняется 140 лет.

«Напротив много лет стоит заброшенная территория, огороженная забором. Как было бы чудесно облагородить, разбить скверик, посвятить памятной дате», - отметила Ксения на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте» .

По мнению многих пензенцев, в городе не хватает зеленых зон, где можно было бы погулять или отдохнуть с детьми.

Однако именно в этом месте создать сквер не получится.

«Данная территория находится в частной собственности. Юридическим лицом получено разрешение на строительство апарт-отеля», - пояснил Ксении представитель администрации города.

Сроки строительства и сдачи в эксплуатацию объекта не озвучены.