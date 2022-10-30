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Глас народа

Горожане отреагировали на совет губернатора прогуляться по Пензе

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Активную дискуссию среди пензенцев вызвал субботний совет губернатора Олега Мельниченко выйти и прогуляться по областному центру.

«Эксперты каждый год ставят Пензу в списки самых зеленых городов России. И это неспроста. Почти половину нашей областной столицы занимают парки и зеленые зоны. Это намного выше, чем в среднем по стране, и сильно больше, чем в крупных мегаполисах.

Особо, конечно, красива Пенза осенью. Советую в этот выходной день каждому выйти и прогуляться. Лучшей разгрузки после тяжелой рабочей недели придумать нельзя», - написал глава региона на своей странице во «ВКонтакте» 29 октября.

Большая часть пензенцев поддержала Олега Мельниченко. «Многие приезжие хвалят наш город, да и те наши земляки, кто бывал в разных городах, очень положительно относятся к родной Пензе», «Да, наш город действительно очень зелен и красив», «Думаю, Пензе и ее скверам позавидуют многие города-миллионники», «Пенза действительно очень зеленый город по сравнению с другими крупными городами. Родной город всегда самый лучший», - согласились люди.

Часть горожан высказала противоположное мнение. «Раньше Пенза была красивее. Застройка многоэтажек в центре, на Западной убивают эту красоту. От уютной Западной Поляны остались лишь воспоминания...», «Раньше он [город] был зеленее и красивее. Сквер Пушкина - я внуков водила любоваться красотой из сказок, где они? Ул. Славы и пр. Строителей утопали в розах... Цветники и клумбы были глаз не отвести. Старинные здания с лепниной и резьбой заброшены или за профлистом», «Наблюдаем разбитые тротуары, точечная застройка. Как многие зеленые зоны города превращаются в торговые центры и высотки. Город захлебывается от обилия автомобилей! Дворы - парковки! Много недостроенных зданий, даже центр города: цирк, гостиница «Турист». А уничтоженная канатная дорога? Проблема с постоянными провалами и рытьем коммуникаций рвущихся!Общественный транспорт, состоящий из маршруток!» - перечислили пензенцы проблемы. Также были упомянуты разбитые дороги за администрацией, неухоженные клумбы на Кулакова, забытая Тропа здоровья и ямы около сквера со светофором возле Пензы-I.

Некоторые горожане стали не критиковать, а предлагать. «Позвольте предложить еще одним сквером украсить наш город - исторический центр! Детская музыкальная школа № 1 в этом году празднует свое 140-летие! Расположена по адресу Богданова, 19. Напротив школы много лет стоит заброшенная территория, огороженная забором. Как было бы чудесно облагородить, разбить скверик - посвятить памятной дате муз.школы!», «Надо каждый клочок земли в городе озеленять и благоустраивать. Будет красиво и комфортно», - высказались пензенцы.

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