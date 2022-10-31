Пензенцам напомнили о дополнительном выходном

31.10.2022 | 11:54

В ноябре жители Пензенской области, как и всей страны, смогут воспользоваться одним дополнительным выходным днем.

Отдыхать граждане будут три дня подряд: с 4-го по 6-е число.

«Праздничный день, День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на пятницу. А предпраздничный рабочий день, четверг, будет сокращен на 1 час», - предупредили в пресс-службе регионального министерства труда, соцзащиты и демографии области.

В эти дни можно прогуляться - синоптики обещают пасмурную погоду, дневную температуру +1…+3 градуса. Осадков не ожидается.

Также 4 ноября в регионе пройдет акция «Ночь искусств». Свои двери для бесплатного посещения откроют учреждения культуры. Для гостей мероприятия организуют выставки, экскурсии, квесты, мастер-классы, концерты.