Проверка систем оповещения в Пензе: уточнен временной промежуток

29.09.2025 | 16:25

В администрации Пензы уточнили временной промежуток, в который горожане смогут услышать электросирены и громкоговорители в среду, 1 октября.

В этот день во всем регионе состоится комплексная проверка готовности систем оповещения разных уровней. Ранее отмечалось, что в период с 10:00 до 11:00 зазвучат сирены, затем пройдет объявление по теле- и радиоканалам; об учениях население также оповестят через СМС-сообщения.

В областном центре сигнал «Внимание всем!» запустят в промежуток с 10:45 до 11:10.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радиоприемник и прослушать передаваемую информацию. Данное мероприятие является плановым и проводится дважды в год, в марте и в октябре, в целях проверки работоспособности всех элементов системы и повышения готовности дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям», - напомнили в мэрии.

В министерстве ЖКХ и ГЗН региона ранее предупреждали, что во время проверки сирены могут звучать неоднократно, так как проверяются региональная, муниципальная и объектовые системы оповещения.