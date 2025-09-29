За два дня в Пензенской области задержали 50 пьяных водителей

29.09.2025 | 17:00

В выходные дни сотрудники областной ГАИ искали пьяных автомобилистов на территории региона. Во время рейдов они массово проверяли машины.

«За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии было задержано более 50 водителей», - сообщил замначальника отдела областной Госавтоинспекции Евгений Калишин.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом», - призвал Евгений Калишин.

Обратиться в дежурную часть можно по номерам: 59-90-02, 59-90-03 и 59-90-04 или 02. Необходимо запомнить марку машины, цвет, регистрационные знаки (по возможности) и направление движения.