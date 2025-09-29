Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|17:29
Квартира недели: почти 100 кв. м с выгодой больше миллиона рублей

Только на неделе с 29 сентября по 5 октября 2025 года купить 3-комнатную квартиру в монолитном 25-этажном доме «Атлас» жилого комплекса «Созвездие» можно с выгодой в 1 083 105 рублей.

Новая цена действует всего 7 дней в рамках акции «Время выгодных решений».

Квартира расположена на 4-м этаже, ее площадь - 97,5 кв. м. Одна из спален имеет выход на лоджию, из второй открываются виды на две стороны света. Это удобный вариант для большой семьи: здесь 2 санузла. Предложенная планировка позволяет максимально эффективно распорядиться жилой площадью.

Из дополнительных плюсов жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- 2 минуты до набережной;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Ключи вручаются в день покупки!

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию: clck.ru/3PTbZR.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

