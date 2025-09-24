В Пензенской области проведут горячую линию для пенсионеров

24.09.2025 | 20:21

В Пензенской области в четверг, 25 сентября, пройдет горячая линия для пенсионеров. Ее проведут в преддверии Дня пожилых людей в региональной приемной Президента РФ.

Жители смогут получить ответы на вопросы, касающиеся социальной помощи. Общаться с населением будет замминистра труда, соцзащиты и демографии области Дмитрий Матвеев.

«Мероприятие организовано с целью повышения информированности населения о мерах поддержки пожилых граждан», - сообщили в минтруде.

Звонки будут принимать с 10:00 до 11:00 по телефону 8 (8412) 59-24-56.

Ранее в Пензе для пенсионеров стартовали занятия по нейрогимнастике. Они направлены на развитие моторики, улучшение внимания и памяти, координации и равновесия.