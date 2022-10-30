Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 окт 2022|23:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |

Общество

Отмечен значительный рост расходов населения на успокоительные

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Подсчитано, что расходы населения на антидепрессанты и успокоительные за январь - сентябрь этого года выросли на 70%.

Аналитики заявили, что за данный период россияне купили 8,4 млн упаковок данного вида препаратов, это на 48% больше, чем за январь - сентябрь 2021-го.

«Производство отечественных препаратов для лечения депрессии за девять месяцев текущего года увеличилось на 24%. Импорт препаратов этого назначения в страну вырос на 42%. Совокупный рост поставок на отечественный рынок составил 32%», - пишет mk.ru.

Также подсчитано, что употребление успокоительных в России увеличилось на 44%. Однако гражданам не следует волноваться, что из-за увеличившегося спроса лекарства исчезнут из аптек. По мнению специалистов, проблем с поставками и покупкой не предвидится.

Ранее сообщалось, что после объявления мобилизации в РФ резко вырос уровень беспокойства населения. Доля тех опрошенных, кто назвал свое настроение тревожным, увеличилась почти в два раза.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте