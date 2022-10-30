Отмечен значительный рост расходов населения на успокоительные

30.10.2022 | 14:49

Подсчитано, что расходы населения на антидепрессанты и успокоительные за январь - сентябрь этого года выросли на 70%.

Аналитики заявили, что за данный период россияне купили 8,4 млн упаковок данного вида препаратов, это на 48% больше, чем за январь - сентябрь 2021-го.

«Производство отечественных препаратов для лечения депрессии за девять месяцев текущего года увеличилось на 24%. Импорт препаратов этого назначения в страну вырос на 42%. Совокупный рост поставок на отечественный рынок составил 32%», - пишет mk.ru.

Также подсчитано, что употребление успокоительных в России увеличилось на 44%. Однако гражданам не следует волноваться, что из-за увеличившегося спроса лекарства исчезнут из аптек. По мнению специалистов, проблем с поставками и покупкой не предвидится.

Ранее сообщалось, что после объявления мобилизации в РФ резко вырос уровень беспокойства населения. Доля тех опрошенных, кто назвал свое настроение тревожным, увеличилась почти в два раза.