В Пензенской области с начала года при пожарах погибли более 60 человек

29.08.2025 | 08:44

В Пензенской области с начала года по 27 августа произошло 1 569 пожаров. При ЧС погибли 42 человека, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Травмы получили 38 жителей области. Из огня спасли 54 человека, 331 эвакуировали.

Причинами воспламенения становятся неправильная установка или эксплуатация электрического оборудования, неосторожное обращение с огнем. Нередки возгорания вызывают и грозовые разряды.

Так, 25 августа в селе Чемодановка Бессоновского района из-за молнии загорелась крыша одноэтажного дома с мансардой общей площадью 300 кв. метров. Похожий пожар случился 10 августа в селе Татарский Канадей Кузнецкого района. В доме обгорела стена на кухне на площади 1,5 кв. м.

Для профилактики пожаров сотрудники МЧС регулярно проводят рейды в частных секторах. Жителям напоминают о правилах безопасности. Особое внимание уделяют многодетным семьям, одиноким престарелым гражданам и семьям из группы риска.