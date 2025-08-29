Общество

В Пензенской области с начала года при пожарах погибли более 60 человек

Печать
Telegram

В Пензенской области с начала года по 27 августа произошло 1 569 пожаров. При ЧС погибли 42 человека, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Травмы получили 38 жителей области. Из огня спасли 54 человека, 331 эвакуировали.

Причинами воспламенения становятся неправильная установка или эксплуатация электрического оборудования, неосторожное обращение с огнем. Нередки возгорания вызывают и грозовые разряды.

Так, 25 августа в селе Чемодановка Бессоновского района из-за молнии загорелась крыша одноэтажного дома с мансардой общей площадью 300 кв. метров. Похожий пожар случился 10 августа в селе Татарский Канадей Кузнецкого района. В доме обгорела стена на кухне на площади 1,5 кв. м.

Для профилактики пожаров сотрудники МЧС регулярно проводят рейды в частных секторах. Жителям напоминают о правилах безопасности. Особое внимание уделяют многодетным семьям, одиноким престарелым гражданам и семьям из группы риска.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте