Пензенцам услуги ЖКХ обходятся дороже, чем саратовчанам

26.08.2025 | 12:12

Жители Пензенской области в 2024 году тратили на ЖКУ в среднем 4 462,7 рубля. Это меньше общероссийского показателя, который составляет 5 933,4 рубля. Расходы подсчитали эксперты ria.ru, они учли также оплату топлива для освещения и отопления.

Среднестатистическая семья Сурского края потратила на оплату ЖКУ 10,3% своего годового дохода, что выше показателя по России (9,4%).

В рейтинге регионов РФ по расходам на ЖКУ, Пензенская область заняла 63-е место из 85. Ее обогнали 3 соседних региона.

Так, Тамбовская область расположилась на 20-й строчке. Ее жители в месяц тратили на ЖКУ и топливо 3 491,5 руб., доля расходов в семейном бюджете - 8%. Ульяновская область оказалась на 30-м месте с показателями 4 210,5 руб. и 8,5% соответственно, Саратовская - на 37-м: 4 066,4 руб., 8,8%.

Республика Мордовия расположилась в рейтинге ниже Пензенской области, заняв 75-е место. На ЖКУ семьи тратили 4 508,9 руб. в месяц, доля расходов - 11,2%.

Самые дешевые в стране услуги ЖКХ - в Республике Ингушетия. Регион стал лидером рейтинга с показателями 3 500,5 руб. и 4,6%. На последней строчке Новгородская область - на оплату уходило 13,6% семейного бюджета, в месяц расходы составили 6 611,6 руб.