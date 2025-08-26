Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|14:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцам услуги ЖКХ обходятся дороже, чем саратовчанам

Печать
Telegram

Жители Пензенской области в 2024 году тратили на ЖКУ в среднем 4 462,7 рубля. Это меньше общероссийского показателя, который составляет 5 933,4 рубля. Расходы подсчитали эксперты ria.ru, они учли также оплату топлива для освещения и отопления.

Среднестатистическая семья Сурского края потратила на оплату ЖКУ 10,3% своего годового дохода, что выше показателя по России (9,4%).

В рейтинге регионов РФ по расходам на ЖКУ, Пензенская область заняла 63-е место из 85. Ее обогнали 3 соседних региона.

Так, Тамбовская область расположилась на 20-й строчке. Ее жители в месяц тратили на ЖКУ и топливо 3 491,5 руб., доля расходов в семейном бюджете - 8%. Ульяновская область оказалась на 30-м месте с показателями 4 210,5 руб. и 8,5% соответственно, Саратовская - на 37-м: 4 066,4 руб., 8,8%.

Республика Мордовия расположилась в рейтинге ниже Пензенской области, заняв 75-е место. На ЖКУ семьи тратили 4 508,9 руб. в месяц, доля расходов - 11,2%.

Самые дешевые в стране услуги ЖКХ - в Республике Ингушетия. Регион стал лидером рейтинга с показателями 3 500,5 руб. и 4,6%. На последней строчке Новгородская область - на оплату уходило 13,6% семейного бюджета, в месяц расходы составили 6 611,6 руб.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте