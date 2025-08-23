В Пензенской области заметно сократилось число абортов

23.08.2025 | 11:53

Пензастат опубликовал статистику по количеству прерываний беременности в регионе в 2024 году.

Всего за январь - декабрь зарегистрировали 2 900 абортов. Пациентками стали 20 девушек 15-17 лет, 2 860 женщин 18-44 лет, 17 - 45-49 лет, 3 - 50 лет и старше.

На аборт решились 356 пензячек, забеременевших впервые.

В 2023 году случаев прерывания беременности в регионе было больше - 3 470. Процедуру прошли 17 девушек в возрасте 15-17 лет, 3 432 женщины 18-44 лет, 20 - 45-49 лет, 1 - старше 50 лет. У 404 пациенток беременность была первой.

Ранее в региональном минздраве отметили, что чаще всего к аборту прибегают те пензячки, у кого уже есть один ребенок или несколько. Некоторые находятся в трудном материальном положении.