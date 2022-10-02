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Общество

За неделю уровень тревожности населения подскочил вдвое

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За неделю со дня объявления в России частичной мобилизации уровень тревожных настроений у населения увеличился почти в два раза.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные экспертов фонда «Общественное мнение».

Были опрошены 1 500 респондентов в 104 населенных пунктах, расположенных в 53 регионах РФ. Людям задавали вопрос: «Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых - спокойное или тревожное?»

Если 18 сентября тревогу ощущали 35% опрошенных, то 25-го числа уже 69%. Доля тех, кто счел свое настроение нормальным, сократилась с 57% до 26%.

Опрос о настроениях специалисты проводят еженедельно. Тревога в обществе преобладала над спокойствием в феврале - марте, когда было объявлено начало СВО на Украине, затем всплеск на неделю наблюдался в апреле.

«Пика нормальные настроения достигли в конце июля - 62%, и до недели 18-25 сентября доля заявивших об отсутствии тревожности колебалась с пределах 51-57%, а доля тех, кто чувствовал тревогу, составляла в этот период 32-42%», - сообщает издание.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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