В Пензенской области из-за плохого содержания дорог случилось 313 ДТП

В Пензенской области за истекший период 2025 года случилось 313 ДТП из-за недостатков в содержании дорог, сообщили в ГАИ. Это на 9,3% меньше, чем за то же время в 2024-м (345).

В авариях с такими причинами погибли 27 человек (+50%, было 13).

В местах ДТП наиболее часто выявляли следующие недостатки в содержании дорог: отсутствие или плохая различимость разметки, наличие дефектов в покрытии, отсутствие дорожных знаков, тротуаров, освещения.

Ранее сообщалось, что Пензенская область вошла в число регионов РФ, где за год ухудшилась ситуация с аварийностью на дорогах.

По данным за январь-июнь 2025 года, на 100 000 транспортных средств пришлось 147,3 ДТП с пострадавшими, что на 6,4% больше по сравнению с прошлым годом. Количество погибших и раненых составило 85,1 на 100 000 жителей.

