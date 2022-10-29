В Пензе после критики убрали свалку и опасное дерево

29.10.2022 | 14:14

Администрация Пензы отреагировала на критику санитарного состояния территории возле дома № 18 на улице Островского.

Проблему осветила «Служба 11». В кустах возле пятиэтажки образовалась стихийная свалка пакетов с бытовым мусором: бутылками, очистками овощей, упаковками и прочими отходами.

В пятницу, 28 октября, сюжет показал 11 канал, а на следующий день в мэрии сообщили: «Силами администрации Ленинского района бытовой мусор в районе дома 18 по улице Островского 29 октября был убран.

На фото, присланных пресс-службой администрации Пензы, видно, что на территории, ранее захламленной, наведен порядок, она расчищена.

В мэрии сообщили и о решении еще одной проблемы, о которой рассказала «Служба 11». Мертвое дерево, росшее возле дома № 10 на улице Плеханова, больше не угрожает упасть на головы прохожим.