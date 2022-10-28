Из жизни

Местные жители устроили свалку в кустах на улице Островского

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Не та машина изображена на стене дома № 18 на улице Островского - во дворе хотелось бы увидеть мусоровоз. Около угла пятиэтажки прямо в кустах кто-то устроил незаконную свалку бытовых отходов. Журналисты «Службы 11» насчитали около шести пакетов, доверху забитых пустыми бутылками и упаковками, овощными очистками и прочим.

Прохожие дают определение людям, которые, скорее всего, никогда не слышали о культуре поведения.

«Свиньи! Неужели до мусорки нельзя дойти?!» - пожаловалась Людмила Ивановна.

Узкая тропинка, ведущая к рынку рядом с остановкой «Буратино», постепенно тонет в мусоре. Судя по внешнему виду лежащих в зеленых насаждениях пакетов, становится понятно, что несанкционированная свалка появилась не вчера. Жители близлежащих домов ходят поблизости каждый день, но ничего с нарушителями чистоты поделать не могут.

«А что я сделаю? У нас председатель есть. Это кто-то положил один, и начали все», - рассказала Анна Ильинична.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» - выражение заезженное, наверное, уже настолько, что мало кто прислушивается.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте