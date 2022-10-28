Местные жители устроили свалку в кустах на улице Островского

28.10.2022 | 21:18

Не та машина изображена на стене дома № 18 на улице Островского - во дворе хотелось бы увидеть мусоровоз. Около угла пятиэтажки прямо в кустах кто-то устроил незаконную свалку бытовых отходов. Журналисты «Службы 11» насчитали около шести пакетов, доверху забитых пустыми бутылками и упаковками, овощными очистками и прочим.

Прохожие дают определение людям, которые, скорее всего, никогда не слышали о культуре поведения.

«Свиньи! Неужели до мусорки нельзя дойти?!» - пожаловалась Людмила Ивановна.

Узкая тропинка, ведущая к рынку рядом с остановкой «Буратино», постепенно тонет в мусоре. Судя по внешнему виду лежащих в зеленых насаждениях пакетов, становится понятно, что несанкционированная свалка появилась не вчера. Жители близлежащих домов ходят поблизости каждый день, но ничего с нарушителями чистоты поделать не могут.

«А что я сделаю? У нас председатель есть. Это кто-то положил один, и начали все», - рассказала Анна Ильинична.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» - выражение заезженное, наверное, уже настолько, что мало кто прислушивается.