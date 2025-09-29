В Пензе к отоплению подключили 2 329 домов

За 5 дней с начала отопительного сезона в Пензе подали тепло в 2 329 домов, сообщил вечером в понедельник, 29 сентября, глава города Олег Денисов.
Таким образом, отапливается 78% от общего жилого фонда.
Тепло подается в 97% объектов образования. «Там, где ресурсоснабжающие организации устраняли аварийные ситуации, в ночь будет выполняться заполнение системы», - написал Олег Денисов в своем телеграм-канале.
В этом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в прошлом году его начали 9 октября).
Глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.
В ближайшие ночи в Пензенской области ожидаются заморозки до -5 градусов.