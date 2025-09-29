30 сентября в Пензенской области будет прохладно и сухо

29.09.2025 | 20:30

Во вторник, 30 сентября, в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на вторник ожидаются заморозки до 0...-5 градусов. Осадки не прогнозируются.

Днем на улице будет +8...+13. В ночь на среду - снова 0...-5 градусов.

В народном календаре 30 сентября - Вселенские бабьи именины. На Руси в этот день наблюдали за кошками: если те умывались, ждали сухой погоды.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.