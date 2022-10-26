Пензенские рестораторы не стали отказываться от корпоративов

26.10.2022 | 14:24

Рекомендация руководства Пензенской области воздержаться от проведения новогодних корпоративов пока никак не отразилась на рестораторах.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили читатели, попробовавшие забронировать дату в нескольких заведениях областного центра. По их словам, в проведении мероприятия не отказывают.

25 октября глава региона обозначил свою позицию по празднованию Нового года в условиях продолжения специальной военной операции.

«Считаю, что нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. Что касается корпоративов, от этих мероприятий призываю отказаться. Новый год - это семейный праздник, который принято проводить в кругу самых близких людей», - выразил свое мнение Олег Мельниченко.

Запущенное сетевым изданием голосование показало, что большинство читателей инициативу не поддерживают. По состоянию на 14:20 26 октября 71,31% опрошенных посчитали, что нельзя лишать людей праздника, а 28,69% согласились отказаться от веселья, поскольку время сейчас нелегкое.