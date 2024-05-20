Демонтаж звезд в Пензе обойдется в полмиллиона рублей

20.05.2024 | 21:23

На демонтаж звезд и другой праздничной атрибутики, которой Пензу украшали к 9 Мая, потратят 559 450 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок в понедельник, 20-го числа.

Декоративных конструкций много: 4 звезды-арки, 2 шрифтовые инсталляции «1941-1945», 74 структурные звезды, 39 плоских, 6 флаговых композиций и 50 флаговых консолей на опорах линий электропередачи.

Все это подрядчик должен убрать до 8 июля.

Заказчиком выступает парк Белинского, работы будут оплачиваться за счет субсидии из городского бюджета.

На монтаж тех же самых элементов было потрачено 723 550 рублей. Установкой занимался индивидуальный предприниматель.