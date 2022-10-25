Общество

Пензенцев призвали отказаться от новогодних корпоративов

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Руководство Пензенской области обозначило свою позицию по празднованию Нового года в регионе в условиях продолжения специальной военной операции.

«Считаю, что нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. В самые сложные периоды нашей истории, даже в 1941 году, никто для подрастающего поколения новогодние елки не отменял, поэтому считаю, что весь комплекс мероприятий мы однозначно проведем. Детей лишать праздника нельзя. Что касается корпоративов, от этих мероприятий призываю отказаться. Новый год - это семейный праздник, который принято проводить в кругу самых близких людей», - высказал свое мнение губернатор Олег Мельниченко.

О целесообразности выделения средств на украшение улиц и площадей к празднику он в своем сообщении не упомянул.

Между тем жительницы региона предложили направить деньги, предусмотренные на подготовку к Новому году, на приобретение дополнительного оборудования для мобилизованных.

«Не до праздников сейчас. Купите им коптеры, пожалуйста», - заявила одна из интернет-пользовательниц.

Две недели назад портал PenzaInform.ru запустил голосование по этой теме среди читателей. Большинство из них инициативу женщин не поддержали.

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