Пензенец так хотел на концерт, что едва не задушил вахтершу

24.05.2024 | 12:30

78-летняя жительница Пензы едва не лишилась жизни на рабочем посту. Несмотря на возраст, женщина трудится вахтером в Доме культуры в Железнодорожном районе.

В один из праздничных майских дней, когда в учреждении был выходной, а она несла стражу на входе, в фойе зашел мужчина и попытался пройти дальше. Бдительная пенсионерка окликнула его и сказала, что у них закрыто. Однако посетитель был уверен, что в ДК идет концерт, который он хочет посмотреть.

Разговор перешел на повышенные тона, а потом мужчина начал душить вахтершу концами платка, покрывавшего ее голову. Женщине удалось вырваться. Она позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Правонарушителем оказался 56-летний житель Пензы. Он не поверил охраннице и посчитал, что она не хочет пускать его на праздник.

На агрессора возбуждено уголовное дело. За угрозу убить пенсионерку он может лишиться свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.