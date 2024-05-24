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Криминал

Пензенец так хотел на концерт, что едва не задушил вахтершу

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78-летняя жительница Пензы едва не лишилась жизни на рабочем посту. Несмотря на возраст, женщина трудится вахтером в Доме культуры в Железнодорожном районе.

В один из праздничных майских дней, когда в учреждении был выходной, а она несла стражу на входе, в фойе зашел мужчина и попытался пройти дальше. Бдительная пенсионерка окликнула его и сказала, что у них закрыто. Однако посетитель был уверен, что в ДК идет концерт, который он хочет посмотреть.

Разговор перешел на повышенные тона, а потом мужчина начал душить вахтершу концами платка, покрывавшего ее голову. Женщине удалось вырваться. Она позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Правонарушителем оказался 56-летний житель Пензы. Он не поверил охраннице и посчитал, что она не хочет пускать его на праздник.

На агрессора возбуждено уголовное дело. За угрозу убить пенсионерку он может лишиться свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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