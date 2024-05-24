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Учеба

В пензенских школах прозвенел последний звонок

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В пятницу, 24 мая, в школах Пензенской области прозвенел последний звонок. Одиннадцатиклассники и многие девятиклассники навсегда простились со своим «вторым домом».

В пензенских школах прозвенел последний звонок

В этот день состоялись торжественные линейки. К выпускникам с напутственной речью обратились гости праздника и директора. Потом для них выступили те, кто остается в школе.

В пензенских школах прозвенел последний звонок

По традиции во многих учебных заведениях одиннадцатиклассники станцевали прощальный вальс, а затем один из выпускников посадил себе на плечо девочку-первоклашку с колокольчиком в руках и прошел мимо всех присутствовавших. Звон колокольчика символизирует окончание уроков.

В пензенских школах прозвенел последний звонок

В этом году в регионе 11-й класс окончили 4 605 человек (из них в Пензе - 1 941), 9-й класс - 13 534 (из них в Пензе - 5 134).

Впереди у них экзамены. Основной период ЕГЭ стартовал 23 мая. ОГЭ начали сдавать 21-го числа.

В день последнего звонка в регионе с 8:00 до 23:00 ограничена продажа алкоголя.

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