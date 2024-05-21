В Пензе День защиты детей отметят фестивалем

21.05.2024 | 21:35

В Пензе готовятся к празднованию Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Для маленьких горожан устроят своеобразный фестиваль.

На площади Ленина в 12:00 состоится открытие летнего сезона. Для зрителей организуют концертную программу «Маленькая страна».

В это же время в сквере Дениса Давыдова на улице Московской начнется мероприятие под названием «Семья. Моя Вселенная».

Во всех парках города пройдут тематические праздники: в Детском - в 11:00, в Комсомольском и имени Белинского - в 12:00. В последнем программой предусмотрены мастер-классы, интерактивные площадки, выступления творческих коллективов.

В Пензенском зоопарке в 12:00 стартует развлекательная программа «Этот мир мы дарим детям».