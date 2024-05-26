Владимир Мутовкин поздравил предпринимателей с праздником

26.05.2024 | 10:09

В воскресенье, 26 мая, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил представителей малого и среднего бизнеса с Днем российского предпринимательства.

«Вы опора экономики нашего города. Благодаря вам создаются новые рабочие места и пополняется городская казна. Вы вносите достойный вклад в благоустройство столицы Сурского края и создание комфортных условий для жизни горожан. Вы обеспечиваете население товарами и услугами и способствуете решению экономических и социальных задач, стоящих перед нашим регионом. Ваше трудолюбие, целеустремленность и инициативность достойны уважения», - отметил Владимир Мутовкин.

Он выразил пензенским предпринимателям признательность за их труд, благотворительную деятельность и активное участие в жизни города.

«Крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне, креативных идей, созидательных проектов, реализации всех намеченных планов! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес - стабильным и процветающим», - пожелал предпринимателям председатель гордумы.