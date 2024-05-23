В День пограничника закроют для движения улицы в центре Пензы

23.05.2024 | 11:15

В областном центре пройдет шествие, посвященное Дню пограничника. Чтобы обеспечить безопасность участников, для проезда закроют Московскую от улицы Бакунина до Суворова. Водители не смогут воспользоваться участком улицы с 22:00 27 мая до 11:00 28-го.

На это же время запретят стоянку транспорта на Московской от улицы Октябрьской до Бакунина, а также на Октябрьской - от Володарского до Московской.

28 мая с 10:00 до 11:00 закроют для проезда улицы:

- Максима Горького от Володарского до Кирова;

- Суворова от Володарского до Чехова;

- Бакунина от Володарского до Кирова;

- Московскую от Суворова до Октябрьской;

- Октябрьскую от Володарского до Московской.

«Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой организации движения», - обратились к пензенцам в пресс-службе городской администрации.

День пограничника в России отмечается 28 мая. В эту дату принято возлагать венки к мемориалам, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за сохранение рубежей страны. Кроме того, это профессиональный праздник «зеленых фуражек».