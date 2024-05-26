Эксперты подсчитали, во сколько обойдется выпускной в 2024 году

26.05.2024 | 13:08

В 2024 году на организацию выпускного родители одиннадцатиклассников в среднем потратят 17 000 рублей, девятиклассников - 12 000 рублей.

Об этом пишет РБК, опираясь на данные опроса, который проводился в 514 населенных пунктах с 19 апреля по 21 мая.

«По сравнению с 2019 годом отмечен почти двукратный рост затрат: тогда в 11-м классе выпускной обходился в 11,4 тыс. руб., в девятом - в 5,9 тыс. руб. В прошлом году среднероссийские расходы составляли 16,5 тыс. и 10,5 тыс. руб. соответственно», - отметили эксперты.

Почти такие же суммы, как на организацию праздника, родители потратят на одежду выпускников. В среднем наряд девятиклассника обойдется в 15 000 рублей, девятиклассницы - в 14 000 рублей.

Собрать на выпускной одиннадцатиклассников выйдет дороже. Так, стоимость одежды для юношей - 18 000 рублей, для девушек - 20 000 рублей.

«Эти расходы по сравнению с 2019 годом тоже увеличились: тогда наряд для девятиклассника обходился в 8,4 тыс. руб., для девушки - в 8,8 тыс. руб. В 11-м классе - в 15,5 тыс. и 16 тыс. руб. соответственно», - добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что в этом году в Пензенской области 11-й класс окончили 4 605 человек (из них в Пензе - 1 941), 9-й класс - 13 534 (из них в Пензе - 5 134).